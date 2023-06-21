إصابات واعتقالات خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان ‎

أصيب واعتقل عدد من أهالي الجولان السوري، يوم الأربعاء، إثر اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على مصادرة أراضيهم الزراعية.

واندلعت مواجهات بين الأهالي والقوات الإسرائيلية، بعد أن حاصرت الأخيرة الأراضي تمهيدًا للاستيلاء عليها ومنع أصحابها من الوصول إليها، منذ يوم أمس الثلاثاء.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 8 أشخاص من المشاركين بمظاهرة خرجت تنديدًا بهذه الخطوة، عُرف منهم الشيخ سلمان فارس شمس، أحد رموز ووجهاء الجولان.

وكانت الفعاليات الشعبية في الجولان، قد أعلنت إضرابًا عامًا ويوم غضب الأربعاء، في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنيا، ردًا على ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق الأهالي.

وقالت في بيان إن "إجراءات الاحتلال التعسفية والإجرامية بحقنا وحق أراضينا، تجعلنا مصممين على قرارنا وموقفنا الثابت".

وصادرت السلطات الإسرائيلية في الجولان، الأراضي الزراعية من أجل إقامة مشروع توربينات هواء عملاقة بموجب قرار صدر عن الحكومة الإسرائيلية، وموافقة هيئات التخطيط الإسرائيلية.

ويؤكد السكان أن إقامة التوربينات سيعيق زراعة الأرض ويشكل خطرًا بيئيًا؛ وسبق أن رفض القضاء الإسرائيلي التماسهم ضد بنائها.

وقوبلت المحاولة الأولى لبدء أعمال نصب التوربينات، في كانون الأول/ديسمبر 2020، بمقاومة من الأهالي الذين اعتبروها "إعلان حرب" على قراهم.