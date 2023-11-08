إسرائيل: "من السابق جداً لأوانه" الحديث عن مستقبل غزة
قالت الحكومة الإسرائيلية إنه من "السابق جداً لأوانه" التحدث عن "سيناريوهات" حول مستقبل قطاع غزة، الذي يجب أن "ينزع السلاح فيه"، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بهذا الشأن.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي: "أتمنى أن تكون مرحلة ما بعد حماس الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول".
وأضاف: "نبحث في احتمالات عدة مع شركائنا الدوليين".
وفي وقت سابق، تحدث الوزير في "حكومة الحرب الإسرائيلية" المصغرة بيني غانتس، الذي كان أحد زعماء المعارضة، عن "آلية بديلة لغزة" بعد انتهاء الحرب الحالية.
وتدارك: "لكن حماس لن تكون جزءاً منها".
وتقول إسرائيل إن قواتها باتت "في قلب" مدينة غزة، حيث ازدادت المعارك شراسة في الأيام الأخيرة بعد شهر على بدء حرب دامية، بوشرت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من الشهر الماضي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قال، في وقت سابق اليوم، وفي ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو، إن على إسرائيل "ألا تعيد احتلال" قطاع غزة مجدداً في نهاية النزاع الحالي مع حماس.
الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الرئيسية، أعربت، يوم أمس الثلاثاء، عن معارضتها لاحتمال إعادة احتلال قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "ستتولى مسؤولية الأمن بشكل كامل" في غزة "لفترة غير محددة".