إسرائيل: "من السابق جداً لأوانه" الحديث عن مستقبل غزة

قالت الحكومة الإسرائيلية إنه من "السابق جداً لأوانه" التحدث عن "سيناريوهات" حول مستقبل قطاع غزة، الذي يجب أن "ينزع السلاح فيه"، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بهذا الشأن.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي: "أتمنى أن تكون مرحلة ما بعد حماس الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول".

وأضاف: "نبحث في احتمالات عدة مع شركائنا الدوليين".

وفي وقت سابق، تحدث الوزير في "حكومة الحرب الإسرائيلية" المصغرة بيني غانتس، الذي كان أحد زعماء المعارضة، عن "آلية بديلة لغزة" بعد انتهاء الحرب الحالية.

وتدارك: "لكن حماس لن تكون جزءاً منها".