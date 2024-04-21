حريق في خط لنقل النفط الخام قرب حمص السورية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام في مدينة الفرقلس، على بعد مسافة 40 كم شرق مدينة حمص السورية.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول أسباب الحريق أو الجهة التي تقف خلفه.

وتناقلت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل ترجيحات أن يكون الحريق ناجم عن محاولة بعض الأشخاص سرقة النفط، حيث اندلعت النيران خلال محاولة قص خط النفط.

وذكرت المصادر أن أحد اللصوص أصيب بحروق جراء الحريق أدت لاحقاً إلى وفاته حيث عثرت على جثته بجوار الخط.