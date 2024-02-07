قيادي في حماس: لدينا توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى

قال غازي حمد، القيادي في حركة "حماس"، مساء الثلاثاء إن الحركة لديها "توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وتأتي تصريحات حمد بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق أنها سلمت ردها على اتفاق إطاري صاغته مصر وقطر للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة.

وقال حمد لرويترز "نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصرا للحفاظ على ائتلافه الحكومي".

وأضاف "الكثير من القضايا في اتفاق الإطار لم تكن واضحة وغامضة ولذلك استغرقنا وقتا للرد عليها".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، قال فيه إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة، يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها.

وجاء في البيان "رد حماس نقله الوسيط القطري إلى جهاز الموساد. والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة".