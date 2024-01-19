ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها ضد السفن في بحر العرب
واصلت ميليشيا الحوثي هجماتها البحرية ضد السفن في مياه خليج عدن وبحر العرب، الخميس، في ظل تصاعد التوترات واستمرار الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف تابعة للميليشيات في اليمن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً عن حادث وقع على بعد 115 ميل بحري في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة عدن.
وذكرت أن البلاغ يشير إلى وجود جسم جوي غير مأهول مجهول الهوية على مقربة من سفينة تجارية، وانفجر في الماء على بعد 30 مترًا.
ومن جهتها، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن صاروخاً باليسيتاً مضاداً للسفن، انطلق من المرتفعات الجبلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، جنوبي مديرية مكيراس، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مساء الخمس.
وذكر شهود عيان في مدينة لودر، شمالي محافظة أبين، لـ"إرم نيوز"، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين، مرّا في سماء المدينة المتاخمة لمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، ومرّا في سماء المدينة باتجاه البحر.
وفي وقت سابق من مساء الخميس، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن أربع طائرات مسيرة، أحاطت سفينة سائبة تملكها الولايات المتحدة، وترفع علم جزر مارشال، على بعد نحو 87 ميلًا بحريًا، جنوب شرق مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
وأشارت الشركة البريطانية، إلى أن إحدى الطائرات المسيرة سقط في الماء، دون ورود أنباء عن وقوع أي خسائر أو إصابات.
وأعلنت ميليشيا الحوثي، في بيان للمتحدث العسكري، مسؤوليتها عن استهداف سفينة "كيم ينجر" المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، في مياه خليج عدن، "عبر صواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".