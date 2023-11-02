العثور على جثتي راعيين لبنانيين قتلتهما القوات الإسرائيلية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن السلطات اللبنانية عثرت على جثتي راعيين لبنانيين، اليوم الخميس، بعدما قتلتهما القوات الإسرائيلية بالرصاص في منطقة قريبة من الحدود.

وقالت الوكالة، التي لم تنسب تقريرها إلى مصدر، إنهما "كانا يرعيان قطيعهما بالقرب من نهر الوزاني عندما تعرضا لإطلاق النار".

وذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن الراعيين من قرية الوزاني الحدودية اللبنانية ويبلغ أحدهما من العمر 20 عاما والآخر 21 عاما.