أونروا: عدد الأطفال القتلى بغزة يفوق حصيلة 4 أعوام من النزاعات

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا، بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، يفوق عدد من قُتلوا على مدى 4 أعوام من النزاعات في العالم.

وبحسب "فرانس برس"، كتب المفوض فيليب لازاريني على منصة (إكس) "أمر مذهل، عدد الأطفال الذين أُحصي قتلهم خلال 4 أشهر فقط، في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا على مدى 4 أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم"، منددًا بما عدّه "حربًا على الأطفال".