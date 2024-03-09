واشنطن: إحباط "هجوم واسع" بمسيرات لميليشيا الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إحباط هجوم لميليشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة، في بيان، إنها والقوات المتحالفة معها أحبطت "هجوما على نطاق كبير بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن"، وأوضحت أن الهجوم نفذته ميليشيا الحوثي بين الساعة 4 فجر اليوم و6 والنصف صباحاً بتوقيت صنعاء، وأن "سفن وطائرات البحرية الأمريكية تمكنت، مع العديد من سفن وطائرات التحالف، من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه".

وأضاف البيان، الذي نقلته "رويترز"، أن "القيادة المركزية الأمريكية والقوات المتحالفة رأت أن الطائرات تمثل تهديداً وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية، وسفن التحالف في المنطقة".

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه نفذ ضربة "دفاعا عن النفس" ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين، في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن ميليشيا الحوثي أطلقت عند الساعة 3:55 مساء بتوقيت صنعاء، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون، التي ترفع علم سنغافورة، وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.