محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجهود تحقيق السلام الإقليمي والدولي

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قصر الشاطئ في أبوظبي.

واستعرض الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.