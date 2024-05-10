محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجهود تحقيق السلام الإقليمي والدولي
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قصر الشاطئ في أبوظبي.
واستعرض الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأكدا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين كونه السبيل لإيجاد مستقبل آمن لشعوب المنطقة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.
بدوره أبرز وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أهمية "تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحماية أمن وسلامة كافة المدنيين".
وأشار في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، بعد لقائه مع نظيره التركي، في العاصمة أبوظبي، إلى أن "التوتر والتطرف والعنف المتصاعد في المنطقة من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين".
وبحث اللقاء، وفقًا لـ"وام"، "التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة".
ويوم أمس الخميس، انتهت جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، دون اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.