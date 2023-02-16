توقيف شخص هدد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

أفاد التلفزيون الجزائري العمومي، اليوم الخميس، بأن "مصالح الأمن قامت بتوقيف شخص هدد بالقيام باعتداء عن طريق التفجير ضد مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة".

وذكر بيان للتلفزيون الجزائري، أن "مصالح الأمن قامت فور إبلاغها من طرف مصالح السفارة بمباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي".

ونقل البيان عن مصادر مطلعة قولها إنه "تم إخضاع الشخص الموقوف إلى فحص طبي في مجال الأمراض العقلية، وإنه سيتم بعد ذلك تقديمه أمام العدالة".