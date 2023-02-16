توقيف شخص هدد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر
أفاد التلفزيون الجزائري العمومي، اليوم الخميس، بأن "مصالح الأمن قامت بتوقيف شخص هدد بالقيام باعتداء عن طريق التفجير ضد مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة".
وذكر بيان للتلفزيون الجزائري، أن "مصالح الأمن قامت فور إبلاغها من طرف مصالح السفارة بمباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي".
ونقل البيان عن مصادر مطلعة قولها إنه "تم إخضاع الشخص الموقوف إلى فحص طبي في مجال الأمراض العقلية، وإنه سيتم بعد ذلك تقديمه أمام العدالة".
وأصدرت السفارة السعودية في الجزائر، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تلقيها "مكالمة هاتفية فجر يوم الأربعاء، من شخص وجه تهديدًا مباشرًا بتفجير مبنى السفارة".
وأكد البيان السعودي أنه "وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه".
وتابع البيان أن "سفارة المملكة إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد وتقديم من قام به إلى العدالة".