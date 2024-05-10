الرئيس التونسي قيس سعيد يخطف الأضواء بظهوره باكيا (صور)‎

خطف الرئيس التونسي قيس سعيد الأضواء، الجمعة، بعد أن ظهر متأثراً خلال تقبيله العلم التونسي، أثناء رعايته بطولة تونس المفتوحة للسباحة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، زار الرئيس سعيّد، بشكل غير معلن، مسبح "رادس"، الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، وتنظمها الجامعة التونسية للسباحة.