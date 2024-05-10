الرئيس التونسي قيس سعيد يخطف الأضواء بظهوره باكيا (صور)
خطف الرئيس التونسي قيس سعيد الأضواء، الجمعة، بعد أن ظهر متأثراً خلال تقبيله العلم التونسي، أثناء رعايته بطولة تونس المفتوحة للسباحة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، زار الرئيس سعيّد، بشكل غير معلن، مسبح "رادس"، الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، وتنظمها الجامعة التونسية للسباحة.
وتأتي زيارة سعيد على خلفية حجب جدارية العلم التونسي خلال المسابقة بقرار من الوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات، إذ رفع سعيّد العلم تزامنًا مع عزف النشيد الوطني في القاعة، وبدا متأثرًا ولم يتمالك نفسه عن البكاء.