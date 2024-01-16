"الأونروا": غزة تشهد أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948 (فيديو)
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تعرض أهالي قطاع غزة منذ بداية الحرب لـ "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948".
جاء ذلك في منشور للوكالة على منصة "إكس"، قالت فيه إنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".
وأضافت "الأونروا" في منشورها أن الناس في غزة يعيشون في أوضاع لا يمكن تحملها.
وتضمن المنشور مقطع فيديو يضم جوانب من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة حمل عنوان "100 يوم في 100 ثانية"، في إشارة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لأكثر من مئة يوم حتى الآن.