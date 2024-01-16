"الأونروا": غزة تشهد أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948 (فيديو)

وأضافت "الأونروا" في منشورها أن الناس في غزة يعيشون في أوضاع لا يمكن تحملها.

وتضمن المنشور مقطع فيديو يضم جوانب من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة حمل عنوان "100 يوم في 100 ثانية"، في إشارة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لأكثر من مئة يوم حتى الآن.