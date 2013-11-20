الخارجية الفلسطينية تُدين تصريحات إسرائيلية داعمة للاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل،التي اعترف فيها بمواصلة البناء في المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية دون أي اكتراث بالمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أدانت قرارات لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، التي تدعم المستوطنين والاستيطان بمزيد من ملايين الدولارات، وحمّلت الوزارة -في بيان حصلت"إرم" على نسخة منه- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه التصريحات التحريضية، والقرارات الاستعمارية، وكذلك، حمّلتها تداعيات هذه المواقف، وآثارها المدمرة ليس فقط على المفاوضات، وإنما على الأمن والاستقرار في الإقليم أيضاً.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية اتاذ الإجراءات التي تضمن لجم الاستيطان ووقفه بالكامل، ودعتها لعدم الوقوف عند حد الإدانات الكلامية، التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الاستيطان وضم الأراضي، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطين المتصلة جغرافياً، والقابلة للحياة.

وكان الوزير اوري ارئيل وهو من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف صرح للإذاعة العبرية العامة إن إسرائيل ستواصل الاستيطان، بغض النظر عن نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين .