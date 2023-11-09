السودان.. سقوط قذيفة على مستشفى يودي بحياة عاملة في أم درمان‎

أفاد شهود عيان في أم درمان، اليوم الخميس، بسقوط قذيفة صاروخية على مستشفى "النو" شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، "ما أسفر عن مقتل عاملة".

وتنتشر جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان غرب العاصمة السودانية، بحسب ما أفاد شهود عيان كذلك.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس" من "ود مدني": "هناك جثث لأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا ملقاة في الشوارع وسط المدينة بعد معارك أمس (الأربعاء)".

وتتواصل المعارك في كل من الخرطوم بضواحيها، وإقليم دارفور، في ظل إخفاق مفاوضات جديدة، هذا الأسبوع، حول وقف لإطلاق النار ترعاها السعودية والولايات المتحدة.

والخميس كتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد عبر حسابه على موقع إكس: "يتعرض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة للغاية".

وتابع: "يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين".