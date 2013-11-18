تطور متسارع في العلاقات التونسية الجزائرية

وتيرة تطور العلاقات التونسية الجزائرية تتسارع بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استقبل الرئيس بوتفليقة الجمعة، الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التي تقود الثلاثية الحاكمة في تونس وفي وقت آخر استقبل الرئيس الجزائري السياسي التونسي البارز باجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس المعارض .

وقد أعلن خلال زيارة السبسي، مسؤول في الجمارك الجزائرية أن منطقة التبادل الحربي بين البلدين أصبحت جاهزة وبانتظار إشارة البدء لتنفيذ الإتفاقيات التي عقدت بينهما عام2008 وصودق عليها عام 2010 ونشر المرسوم التنفيذي في شهر جويلية تموز الماضي .

ومن الجدير ذكره، أن الجزائر تبذل مساعي حثيثة يقودها السفير الجزائري في تونس عبد القادر حجار، للمصالحة بين أطراف المعارضة والنظام في تونس.

وكان راشد الغنوشي حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي لاجئاً سياسياً في الجزائر، وكان كثير من الأفكار الوحدوية بين البلدين قد ظهرت على سطح الحوارات السياسية بين الجزائر وتونس أو بين الجزائر وليبيا وكان السفير عبد القادر حجار عنصراً مهماً في هذه الحوارات.

وياتي هذا النشاط الدبلوماسي والاقتصادي بين تونس والجزائر متزامناً مع توتر إعلامي بين الجزائر والمغرب.