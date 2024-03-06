واشنطن تكشف نتائج اجتماع سوليفان ورئيس وزراء قطر حول غزة

كشف البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن غزة.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان وآل ثاني، التقيا اليوم وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل أخرى في غزة.

من جهتها، قالت الخارجية القطرية، إن الجانبين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وبحث المسؤولان جهود البلدين الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في القطاع دون عوائق.