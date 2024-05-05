تمثيل بالجثث.. فيديو جديد يفجّر غضب السودانيين إزاء جرائم الجيش

مرة أخرى يُصدم السودانيون بمحتوى فيديو يُظهر مجموعة من عناصر الجيش السوداني وهم يحتفون بمشاهد بشعة تظهر التمثيل الشنيع بجثة وسط نشوة الفاعلين.

ويأتي هذا السلوك امتدادًا لأفعال مشابهة وقعت، خلال الفترة الماضية، لجنود وضباط الجيش السوداني كان ضحاياها مواطنون أبرياء، جرى إعدامهم بقطع الرؤوس والحرق والتمثيل بالجثث، وذلك للاشتباه في تبعيتهم لقوات الدعم السريع.

"أفعال إرهابية"

ووجدت الحادثة الجديدة استنكارًا واسعًا من القيادات السياسية والحقوقية، التي اعتبرتها أفعالًا إرهابية تكشف المدى الذي وصلت إليه الجماعات المتطرفة من بشاعة وفظاعة.

وقال نائب حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن "التسجيلات المصورة الوحشية التي توثق لمنسوبين للجيش السوداني يتلذذون بسلخ الناس وتمزيق أحشائهم خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح أفعالاً متكررة ترسخ لنسق إرهابي يمزق البلاد ويقودها إلى دوامة لن تخرج منها ابدًا".

وأضاف على منصة "إكس" أن "هذه الأفعال الإرهابية التي لا تمت للإنسانية بصلة مدانة بأشد عبارات الإدانة، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها وألا يُسمح لهم بالإفلات من العقاب".

وأوضح أن استمرار هذه الحرب سيرمي بالسودان في هاوية سحيقة، ما يتطلب العمل لإيقافها، الآن، والتصدي لمن يعملون على استمرارها، ومن يمارسون فيها البشاعات بكافة أشكالها، وفق قوله.