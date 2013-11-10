أنقرة وبغداد تتعهدان بتوطيد العلاقات التجارية والأمنية

تعهد المسؤولون من كل من تركيا والعراق بالتوصل إلى حل لإنهاء التوترات السياسية بين البلدين، والتعاون فيما بينهما في القضايا التي تتعلق بالتجارة ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الوضع في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأنه يلمس وجود رغبة شديدة بين البلدين لتطوير العلاقات القائمة بينهما.

وأضاف داود أوغلو متحدثا إلى المؤتمر الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد "تعتبر تركيا والعراق هما أكثر البلدان تضررا من الأزمة في سوريا."

وكان داود أوغلو قد بدأ الأحد لقاءاته بكبار المسؤولين العراقيين في بغداد في زيارة تستغرق يومين وصفت بأنها ستكون بمثابة "بداية جديدة" للعلاقات بين الجارتين اللتين كانتا تتنازعان مؤخرا على بعض القضايا، بما في ذلك الصراع الدائر في سوريا وعلاقات الإدارة التركية بإقليم كردستان العراق.