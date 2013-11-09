مصر تنتهي من كتابة دستورها الشهر المقبل

القاهرة- تنتهى لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطّل "دستور 2012"، 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يتم طرحه للاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام.

ومن جانبه نفى المتحدث باسم اللجنة، محمد سلماوي، وجود نية لدى أعضاء لجنة الخمسين لتمديد فترة عمل اللجنة لما بعد شهركانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكد "سلماوي"، في مؤتمر صحفي السبت،إن قرار إلغاء مجلس الشورى نهائي، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت في اعتبارها ما انتهت إليه لجنة فينيسيا المختصة في الدساتير، من أن بعض الدول حديثة العهد بالتحول الديمقراطي لم تستخدم سوى غرفة تشريعية واحدة.

وشدد المتحدث باسم لجنة الخمسين على أنه لا عودة لمناقشة قانون التظاهر، مؤكدا أنه تم التأكيد في مواد الدستور على إن التظاهر حق مكفول لكل مواطن ويتم بالإخطار، حتى لا تتحول الديمقراطية إلى فوضى ويساء استخدام حرية التعبير عن الرأي.

وكشف عن اعتماد لجنة نظام الحكم، النظام الرئاسي في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، ونصت مواد نظام الحكم على جواز اختيار رئيس الوزراء عبر الأغلبية البرلمانية، وليس رئيس الجمهورية فقط.

وتابع:"ألغت اللجنة منصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يقوم رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية في بعض الحالات الخاصة، أو غياب أو مرض الرئيس".

كما أكّد سلماوي في نهاية المؤتمر على أن التصويت النهائي على المواد لم يتم بعد، لكن أغلبية اللجنة تتوافق على هذه الاقتراحات والمواد.