مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الخميس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية، مدعومين بقوات من الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة "وفا".

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت البلدة، ومنعت المواطنين من التنقل فيها، وذلك من أجل تأمين الحماية للمستعمرين الذين سيقتحمونها، لتدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها".

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم المنازل المحاذية للمقامات، واعتلى جنوده أسطح بعض المنازل بالتزامن مع بدء اقتحام المستعمرين للبلدة بأعداد كبيرة".