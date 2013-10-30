بطاقات الناخب الموريتانية تُطبع في بريطانيا

موريتانيا- نفى مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات موريتانيا محمدن ولد سيدي الملقب بدنّ صحة الأنباء التي تحدثت عن أن بطاقات الناخب تتم طباعتها في مطابع الجيش.

وأكد ولد سيدي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الموريتاني الليلة البارحة أن شركة بريطانية هي التي تتولى طباعة بطاقات التصويت وأنها أصبحت في مراحلها النهائية.

وقال المدير إن 441 لائحة قدمت من طرف 71 حزبا تم إيداعها لدى فروع لجنة الانتخابات على عموم التراب الوطني للتنافس على 146 مقعدا في البرلمان.

وأكّد أن لجنته على أتم الجاهزية للإشراف على تنظيم وسير عملية الاقتراع المقررة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر المُقبل.

وكانت جهات معارضة قد تحدثت عن أنّ الجيش هو الذي يتولى طباعة بطاقات التصويت في مطابعه في الوقت الذي تتهم فيه قيادات عسكرية بممارسة السياسة واستغلال النفوذ للتأثير على قناعات الناخبين.

ومن المقرر أن تجري في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم انتخابات بلدية وبرلمانية متزامنة في عموم موريتانيا.