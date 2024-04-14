مصدر أمني: مصر تنتهي من بناء "منطقة عازلة" مع غزة‎

وأضاف أن هناك لجنة طوارئ أمنية بين الجانبين المصري والفلسطيني تنعقد بشكل دوري وتتابع التطورات الأمنية الحاصلة جنوب القطاع، في ظل الحديث عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة.

وتابع المصدر أن اللواء فرج قدم مقترحًا للجهات المصرية يوضح استعداد الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية لإدارة ملف النازحين والطوارئ في ظل الحديث عن استثناء حكومة حماس وأجهزتها الأمنية من أي جسم حاكم للقطاع عقب انتهاء الحرب؛ ما يحتم على السلطة بصفتها القانونية والسياسية لأخذ زمام المبادرة.

وأكد أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية، أنها لن تستقبل داخل أراضيها أي نازح جراء العمليات المتوقعة لبدء عملية عسكرية في رفح، واتخذت ترتيبات خاصة للتعامل مع الحالة الطارئة عندما تحصل في ظل الحفاظ على مؤشرات السيادة المصرية وستعمل مع مؤسسات دولية إذا حصل تزاحم نازحين ضخم لكنها لن تفتح الحدود.

يشار إلى أن نحو 1.4 مليون فلسطيني يتجمعون في مدينة رفح 90% منهم من النازحين يعيشون حالة من الخوف والقلق في ظل ترقب لأي إعلان عسكري إسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في المحافظة الأخيرة في القطاع.