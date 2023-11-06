اليونيسف: الحرب تترك جيلًا من أطفال السودان على حافة الهاوية

أعلنت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الحرب المستمرة في السودان تترك جيلاً من الأطفال على حافة الهاوية.

ودعت المنظمة الأممية إلى مضاعفة الالتزام تجاه هذا البلد الذي يعاني حاليًا من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى معالجة محنة الملايين من الأطفال والأسر الذين يعيشون في كابوس لا هوادة فيه يوماً بعد يوم، حسب البيان.

وقال البيان إنه "بعد أكثر من 200 يوم منذ اندلاع الحرب الوحشية المستمرة في السودان، يستمر الأطفال في دفع الثمن الأعلى لأزمة ليست من صنعهم، وعلى نحو متزايد في حياتهم".

وأكد أن السودان يواجه اليوم أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، إذ فر 3 ملايين طفل من العنف واسع النطاق بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، معظمهم داخل السودان، بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة، وفق البيان.

وذكر أن هناك حوالي 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، بينما يعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم من التعرض للقتل أو الإصابة أو التجنيد أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة.