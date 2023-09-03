فرض الإقامة الجبرية على عبدالكريم الهاروني أحد قادة "النهضة" التونسية

فرضت سلطات الأمن التونسية الإقامة الجبرية على عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" وأحد قياداته البارزة، بحسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وقال رياض الشعيبي القيادي في الحركة في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بهذا الشأن: "فرض الاقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة، السيد عبد الكريم الهاروني، حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس"

ونشر الشعيبي بياناً لحركة النهضة جاء فيه أنه تم "وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الإجراء التعسفي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم".

وأكد أن حركة "النهضة" التونسية "تطالب برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".

وحملت الحركة في بيان الشعيبي "السلطات القائمة تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للهاروني، الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021".