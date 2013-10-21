العاهل السعودي ومحمد بن زايد يبحثان الأحداث في المنطقة

الرياض- بحث العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اليوم بجدة مع الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدان .

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بجدة اليوم العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بأخويه جلالة الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد ومرافقيهما في المملكة العربية السعودية.

من جهتهما أعـرب ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهد أبو ظبي عن شكرهما وتـقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على ما لقياه ومرافقوهما من حسن الاستقبال في المملكة العربية السعودية .

عقب ذلك جرى بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدان الشقيقة .

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني والامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضره من الجانب الأردني رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الـوطني عبدالله وريكات ومدير المخابرات العامة فيصل الشوبكي .

وحضره من الجانب الإماراتي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي محمد مبارك المزروعي وسفير الإمارات المعين لدى المملكة محمد سعيد الظاهري .