واشنطن تحث إسرائيل على إجراء تحقيق بمقتل موظفي الإغاثة في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن واشنطن حثت إسرائيل على إجراء تحقيق "سريع وشامل ونزيه" في الغارة الجوية التي شنتها على غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عاملين في جمعية إغاثية دولية.

وكانت الغارة الإسرائيلية تسببت بمقتل الأشخاص الذين يعملون في جمعية "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس.