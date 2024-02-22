إصابة 9 جنود إسرائيليين في إطلاق نار قرب القدس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إصابة 9 جنود إسرائيليين 3 منهم حالتهم حرجة بإطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في وقت سابق، إن ما يشتبه في أنه هجوم بإطلاق النار أدى إلى إصابة ستة أشخاص على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من المستوطنة، بحسب ما نقلت رويترز.

وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة حرجة.

من جهتها، ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه تم "تحييد" منفذ إطلاق النار على ما يبدو.