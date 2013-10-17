السعودية تنفي توجيه دعوة للرئيس الإيراني للحج

الرياض- (خاص) من سليمان نمر

في تصريح يعبر عن غضب سعودي تجاه التصرفات الإيرانية، نفت السعودية أن يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز قد وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني .

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن بلاده لم يسبق لها توجيه أي دعوة رسمية لأداء هذه الشعيرة "التي تعد واجباً دينياً"، وإنما تعود في المقام الأول الرغبة للقيام بها "للأشقاء من القادة والمسؤولين من العالم الإسلامي".

وأشار المصدر في تصريح رسمي لوكالة الأنباء السعوديه إلى أن المملكه " تستقبل سنويا عدداً من القادة الأشقاء من الدول الإسلامية الراغبين بالحج وفقا لظروفهم وارتباطاتهم".

ولوحظ أن النفي السعودي جاء بعد انتهاء مناسك الحج، ويشير ذلك إلى أن الرياض لم تكن تريد نفي ما صدر من طهران من تصريحات حول أن العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لاداء الحج هذا العام، قبل انتهاء موعد الحج حتى لايقال ان السعودية متحفظه على نية الرئيس روحاني القيام بالحج .

وفسرت مصادر ديبلوماسيه في الرياض أن تسريب طهران لأخبار تدور حول أن الرئيس روحاني تلقى دعوة من الملك عبد الله لاداء الحج هو إشارة للسعودية لتوجيه دعوة وهذا ما يفسره توضيح المصدر السعودي بأن المملكه لم ولا توجه دعوات لأي من القادة لاداء الحج .

ويؤكد التصريح السعودي أن العلاقات بين الرياض وطهران لازالت متوتره من جانب الرياض على الأقل المستاءه من التدخل الإيراني في سوريا ودعمها العسكري الميداني للرئيس الأسد .