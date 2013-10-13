إسرائيل تكتشف نفقاً يمتد من قطاع غزة إلى النقب الغربي

الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر خبر مفاده اكتشاف نفق بطول 2،5 كيلو متراً يمتد بين قطاع غزة وإسرائيل، وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت إنّ وحدة من سلاح الهندسة الإسرائيلي اكتشفت النفق خلال قيامها بأعمال التمشيط اليومي للشريط الحدودي حول قطاع غزة، ويمتد النفق من منطقة شرق مدينة خان يونس إلى داخل العمق الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي إنّ النفق كان يهدف لتنفيذ عمليات إمّا ضد جنود أو مدنيين إسرائيليين، موضحاً أنّ النفق واسع جداً وربما كان يهدف لعملية اختطاف جنود إسرائيليين وجلبهم إلى داخل قطاع غزة.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإنّ طول النفق يبلغ 2500 متر وأنّه النفق الثالث الذي يكتشف هذا العام بين القطاع وإسرائيل، لافتةً إلى أنّ النفق مزود بسكة للعربات خفيفة ربما معدة لسرعة نقل المخطوفين إلى داخل القطاع أو لنقل العبوات الناسفة والمتفجرات.

وقالت الصحيفة إنّ النفق تم حفره من القطاع باتجاه كيبوتس "عين شلوشا" داخل النقب، موضحة إلى أنّ المعلومات المتوفرة لدى الأمن والجيش تشير إلى أنّ النفق تم حفره لأهداف إستراتيجية تتمثل باستخدامه حال اندلاع مواجهة مسلحة بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة.