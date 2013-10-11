الحكومة المصرية تناقش تعليق المساعدات الأمريكية

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أكد مصدر سياسي رفيع المستوى أن الحكومة المصرية مستاءة من قرار الإدارة الأمريكية بتعليق 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة.

وقال المصدر إن الحكومة بحثت في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، الرد على واشنطن الذي سيكون بمثابة الضغط، حيث وافقت الحكومة بالإجماع على المقترح الذي طرحه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتقديم مذكرة إلى الولايات المتحدة لإعادة النظر في العلاقة بين البلدين.

وأكد المصدر لـ (إرم) أن المذكرة ستتحدث عن رفض الحكومة المصرية لهذا الإجراء المرتبط باتفاقية السلام مع إسرائيل، مما يتطلب ضرورة مراجعة ملاحق الاتفاقية التي بادرت واشنطن إلى بعدم الالتزام بها باقتطاع جزء من المساعدات.

وتتعلق المراجعة بملاحق داخل الاتفاقية منعت إقامة مطارات عسكرية مصرية على الحدود مع إسرائيل وتعديل رسم المناطق والنقاط التي تحدد نوعية التسليح والتواجد البشري العسكري في شبة جزيرة سيناء.

المذكرة التي كلفت وزارتا الخارجية والدفاع بإعدادها سترسل إلى واشنطن، تتعلق بورقتين أخريين إلى جانب مراجعة الملاحق، الورقة الأولى تتطرق إلى إعادة النظر في البعثات الأمريكية الأثرية الخاصة بالتنقيب الأثري والجيولوجي في مصر، أما الورقة الثانية، فتتعلق بتعديل عقود الشركات الأمريكية الحكومية التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول والغاز.