الترحيل أوالسجن لرافعي شعارات "رابعة " في الحج

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أبلغت السلطات السعودية الجهات الحكومية المصرية المنوطة بالإشراف على بعثات الحج تعليمات للحجاج المصريين بعدم استخدام أية إشارات سياسية خلال أداء مناسك الحج والتأكيد على احترام حرمة أحد الأركان التي بني عليها الإسلام وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.

وقالت التعليمات التي أبلغت إلى وزارات السياحة والتضامن الإجتماعي والداخلية المصرية إن السلطات السعودية لا تقبل إقحام السياسة في الدين, وأن أي شخص من ضيوف الرحمن لا يحترم هذه التعليمات سيعرض نفسه للسجن أو الترحيل الفوري حسب القوانين السعودية التي تنظم عملية الحج.

تأتي هذه التعليمات في الوقت الذي أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين عن إستغلال هذه المناسبة الدينية عبر المنتمين إليها الذين سيقومون بأداء مناسك الحج, وسيقومون برفع شعارات وعلامات "رابعة" لفضح ما أسموه بالإنقلاب أمام العالم الإسلامي الذي يتابع بمئات الملايين هذه المناسبة الدينية, حيث طالب جمعة أمين نائب مرشد الإخوان الهارب في لندن قيادات التنظيم الدولي بإستغلال موسم الحج لنصرتهم.