القرضاوي يجدد انتقاده الحاد للجيش المصري

الدوحة ـ واصل الشيخ يوسف القرضاوى هجومه على القوات المسلحة المصرية فى ذكرى نصر أكتوبر 1973 قائلًا : "الحكام الحاليين يفترون على الله ولن يفلحوا فى إدارة شؤون البلاد".

وقال القرضاوي، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أنا ومعي آلاف العلماء نقول للجيش حرام عليك أن تقتل الناس بحجة أن قادتك أمروك، فليس من حقهم أن يأمروا بالقتل".

وأوضح العالم الإسلامي أن الفيديوهات التي تم تسريبها للفريق عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة تؤكد أن هناك من لا يرضى على أفعال السيسي وأمثاله داخل الجيش المصري.

واختتم القرضاوى تغريدته قائلاً: "لن يهزمنا أحد إذا استعنا بالله".