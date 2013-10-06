الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين يتفاقم وسط محاولات للإفراج عنهم

رام الله ـ قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع إن القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً في المفاوضات مع إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الصعبة.

وأعرب قراقع في تصريحات للإذاعة الرسمية الأحد، عن أمله في أن تنجح الجهود للتوصل الى نتيجة ايجابية لإنقاذ حياة عدد من الأسرى المرضى.

وأشار إلى أن اتصالات تجرى بين الجانبين حول إمكانية الإفراج عن ثمانين من جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة من قبل إسرائيل فيما يسمى بـ"مقابر الأرقام".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات قال خلال زيارته لعائلة الأسير نعيم الشوامرة من الخليل بأن نجلهم سيكون ضمن القوائم التي تعد في إطار السعي للإفراج عن الأسرى المرضى.

ويواجه الأسير شوامرة خطر الموت الحقيقي جراء الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه داخل سجون الاحتلال منذ 19 عاما، ويمضي حكما بالسجن مدى الحياة.

ويعاني عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال من تدهور حالتهم الصحية جراء سياسية الإهمال الطبي التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

وفي بيان صدر عن نادي الأسير أوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم والمساندة للأسير المريض الشوامرة والذي يعاني من مرض خطير.

وأوضح نادي الأسير اليوم في بيان وصل "ارم" نسخة عنه أن الأسير سعيد ابو صلاح من قطاع غزة يعاني من مشاكل صحية منذ اعتقاله تمثلت في فقدانه لبصره في العين اليمنى وارتفاع نسبة الدهون والسكري والضغط، وبدأ مؤخرا يعاني من مشاكل في الصدر.

ويعاني الأسير شادي قرعان من طولكرم والمحكوم بالسجن 25 عاما، ومعتقل منذ عام 2007 من مشاكل صحية عديدة تسبب له التشنجات وشعور بالتصلب في جسده، حتى أصبح يفقد وعيه.

ويعاني الأسير علاء الهمص من مرض السل مؤكدا أنه ومع تلقي العلاج انخفض نسبة إصابته بالفيروس إلا أن أوضاعا صحية جديدة طرأت على حالته جراء العلاج الذي قدم له والذي تسبب بحدوث نزيف في المعدة والتهابات في الأمعاء ومشاكل في الغدة الليمفاوية.

كما يعاني الأسير شوقي أبو عادره منذ عام 2008 جراء قيام الأطباء من نزع عدسة عينه اليمين في عملية أجراها في إحدى المستشفيات المدنية وعلى الرغم من أنه وقع في حينها على إجراء عملية ليزر لكن ذلك سبب له صداعا دائما.