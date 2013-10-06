نواب إسرائيليون يطالبون بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين

القدس- (خاص) من محمود الفروخ

طالب عدد من نواب اليمين في الكنيست الإسرائيلي بوقف مفاوضات عملية السلام مع الجانب الفلسطيني عقب الهجوم على مستوطنة بسجوت قرب رام الله والذي أسفر عن إصابة طفلة مستوطنة بجراح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل قناص فلسطيني.

ووصف الوزير نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي الهجوم الذي وقع في بسجوت بالعمل "الخطير"، وقال إنه يأتي إستمراراً لأحداث مماثلة وقعت مؤخرا، وفقا للاذاعة الاسرائيلية العامة.

وأكد الوزير أوري أريئيل من حزب الليكود ضرورة منع إستمرار مثل هذا الهجوم المتزامن مع المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، مطالباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة مناقشة قضية الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين وتمكين جيش الإحتلال من التعامل بصرامة مع "الإرهاب" الذي رفع رأسه مجدداً.

وقالت نائبة عن حزب إسرائيل بيتنا تسيبي حوتوبيلي المحسوبة على الجناح اليميني في حزبها إن تصاعد "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية يستدعي وقف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأكد الوزير يسرائيل كاتس إن الهجوم في بسجوت يدل على أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كان قرارا خاطئا.

وإتهم كاتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لا يحرك ساكنا لمنع "الاعتداءات والتحريض" ضد إسرائيل.