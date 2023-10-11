إطلاق 9 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية "عرب العرامشة" على الحدود اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام عبرية وقوع إصابات في صفوف الجيش جراء سقوط 9 قذائف هاون، بينما لم يتم الكشف عن عددها وحالتهم.

وأفادت مصادر عبرية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية شاركت في قصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي "يستهدف أطراف بلدتي الضهيرة و يارين ردا على تعرض أحد مواقعه لإستهداف بالصواريخ الموجهة".

ولفتت القناة إلى أنه تم العثور على جثة أحد عناصر "حزب الله" بالقرب من المنزل الذي استهدفته غارة إسرائيلية أول من أمس في "الضهيرة" حيث قتل 3 عناصر وجرح آخرون.

وساد هدوء حذر الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد ساعات شهدت تصعيدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية وحزب الله وحركة الجهاد.

ويخرق هذا الهدوء طلعات للطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي لأجواء الجنوب، وسط استنفار للجنود الإسرائيليين على الجهة المقابلة من الحدود.