مقتل 27 مدنيا بغارة للجيش السوداني في كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، مقتل 27 شخصًا، بينهم أطفال ونساء؛ إثر غارة جوية نفذها طيران الجيش السوداني على منطقة بالقرب من مدينة الأبيض شمال كردفان.

وقالت في بيان على منصة "إكس": إن القصف الجوي الذي نفذه الجيش السوداني، يوم السبت، على منطقة "مُريكب" غرب مدينة الأبيض شمال كردفان تسبب كذلك بإصابة أكثر من (40) مدنيًا، كما تسبب بنفوق عشرات المواشي، إلى جانب حرق منشآت عامة وخلاوي لتحفيظ القرآن الكريم.