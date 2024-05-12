مقتل 27 مدنيا بغارة للجيش السوداني في كردفان
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، مقتل 27 شخصًا، بينهم أطفال ونساء؛ إثر غارة جوية نفذها طيران الجيش السوداني على منطقة بالقرب من مدينة الأبيض شمال كردفان.
وقالت في بيان على منصة "إكس": إن القصف الجوي الذي نفذه الجيش السوداني، يوم السبت، على منطقة "مُريكب" غرب مدينة الأبيض شمال كردفان تسبب كذلك بإصابة أكثر من (40) مدنيًا، كما تسبب بنفوق عشرات المواشي، إلى جانب حرق منشآت عامة وخلاوي لتحفيظ القرآن الكريم.
وأضاف البيان "أن استهداف المدنيين بإسقاط البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، متمثلاً في اتفاقية جنيف المتعلقة بقواعد الحرب".
وعدت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين دليلًا على افتقار الجيش للقيم الإنسانية، وفقدانه بوصلة إدارة المعارك في ميادين القتال.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالانتباه للجرائم المتكررة بحق الشعب السوداني من قبل الجيش السوداني وكتائب الإرهابيين.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مشاهد مروعة لجثث متناثرة لمدنيين، وسط صدمة المواطنين ونواح النساء، كما تُظهر الفيديوهات نفوق العشرات من الثروة الحيوانية.
وأكد ناشطون أن القصف الجوي لطيران الجيش السوداني كان متعمدًا، إذ أسقط البراميل المتفجرة على مجمع سُقيا المياه، في قرية "مُركَب" جنوب غرب مدينة الأبُيِّض، بالقرب من منطقة أم عردة ودونكي موسى.