العليمي يدعو بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات "أكثر حزمًا" ضد الحوثيين

دعا الرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، خلال لقائه وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إلى فرض "إجراءات عقابية أكثر حزمًا ضد الميليشيات المارقة"، على خلفية التهديدات في البحر الأحمر.

وقال العليمي، إن "تنفيذ القرارات الدولية ودعم الحكومة الشرعية، العضو في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والضامن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها ميليشيات الحوثيين، إلى منصّة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي" بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحذّر رئيس مجلس القيادة من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية والأموال المهربة لميليشيات الحوثيين، والمنظمات الإرهابية المتعاونة معها على السلم العالمي.