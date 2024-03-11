"انتقالي" اليمن يدفع بقطع حربية لتأمين الملاحة ضد هجمات الحوثي (صور)

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الأحد، إدخال عدد من القطع والآليات الحربية الجديدة، التابعة للقوات البحرية، إلى الخدمة العسكرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية والملاحة الدولية.

وذكر بيان للمجلس، أن رئيسه عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، "دشن إدخال عدد من الآليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة".

وأكد الزبيدي، بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية".