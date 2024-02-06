محلل إسرائيلي: حماس بعيدة عن الهزيمة في غزة

اعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، الثلاثاء، أن جهود حركة "حماس" لاستعادة السيطرة في قطاع غزة تشير لبُعد هزيمتها، ما يمثل "مشكلة" للرئيس الأمريكي جو بايدن وخططه من أجل "اليوم التالي" للحرب.

تقدير هارئيل جاء في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، بينما تستعد تل أبيب لوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدًا الأربعاء، في زيارة تستمر يومين هي الخامسة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتوقع أن تركز زيارة بلينكن على سير الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط "اليوم التالي" للحرب والصفقة المحتملة لتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف إطلاق نار في غزة لفترة مطوّلة.