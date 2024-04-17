لبنان.. الأوضاع الأمنية تنذر بتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة

ينتظر لبنان الغارق بأزمات عدة، استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، المهددة بالتأجيل للمرة الثالثة، والتمديد للمجالس الحالية، جراء الأوضاع الأمنية في الجنوب، رغم تأكديات رسمية على جاهزية حكومة تصريف الأعمال لإجراء الانتخابات.

ويواجه هذا الاستحقاق تحديات عديدة بالرغم من تأكيد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، الجهوزية لتطبيق القانون، وبأن الانتخابات سوف تجري في أيام 12 و19 و26 مايو.

وتعتزم بعض الكتل النيابية إصدار قانون معجل مكرر، يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة والحرب الدائرة في الجنوب.

وتعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني اجتماعا، الأربعاء، تحضيراً للبحث في وضع جدول أعمال لعقد جلسة تشريعية، وسيدرج فيها اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية.

بدوره، أبدى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اعتراضه على هذا التأجيل، واصفا الأمر بـ"الجريمة".

وقال جعجع على حسابه عبر منصة "إكس" إن "جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات. فإلى محور الممانعة وحلفائه: بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنّم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضا وأيضا من السلطات المحلية".

ودعا جعجع، "التيار الوطني الحر إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة".