كيف علق بايدن على رد حماس حول مقترح بشأن الرهائن في غزة؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رد حركة "حماس" على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "مبالغ فيه قليلاً"، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".

جاء ذلك التعليق من جانب بايدن بعد نحو ساعة من إعلان وزير خارجيته أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وشركاءها يدرسون رد "حماس".

وقال بايدن: "لقد كان هناك رد فعل من حماس. ولكن يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق: "ما يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، بل وضروري بالفعل. وسنواصل العمل بلا هوادة لتحقيق ذلك".