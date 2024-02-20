إسرائيل: عملية خان يونس على وشك الانتهاء وقرار متوقع بشأن رفح

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الهجوم البري في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وإن من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح قرب الحدود مع مصر.

وبحسب الإذاعة "يقدّر الجيش الإسرائيلي أن المناورة البرية في خان يونس على وشك الانتهاء، وأن قوات الفرقة 98 ستكمل مهمتها في المنطقة قريبًا".

ونقلت عن مسؤولين عسكريين مطلعين لم تسمّهم، أنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".

وتابعت: "كما شارفت العملية في مستشفى ناصر على الانتهاء، حيث تجري أعمال الحفر والتنقيب تحت الأرض لتحديد مواقع الأنفاق تحت المستشفى".

وداهمت القوات الإسرائيلية مستشفى ناصر في 15 فبراير/ شباط الجاري، بعد نحو 3 أسابيع من محاصرته ومنع الدخول إليه والخروج منه، وقتلت العديد من الفلسطينيين. كما احتجزت آلافا، بمن فيهم أفراد من الطاقم الطبي ونازحون لجأوا إليه.

ولفتت الإذاعة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، انخفض نطاق المواجهات في المنطقة".

وقالت: "بعد الانتهاء من عملية الجيش بمخيم خان يونس للاجئين، سيكون مطلوبا من القيادة العليا للجيش والمستوى السياسي أن تقرر ما المهمة التالية للفرقة 98".

وأضافت: "يقترب الجيش الإسرائيلي من اتخاذ قرار متوقع في الأيام المقبلة بشأن العملية في رفح".

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا، حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة"، وفقًا للأناضول.