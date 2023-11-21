الخصاونة: غياب الحل السياسي في فلسطين ينقلنا لانفجار أكبر
قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن "غياب الحل السياسي في فلسطين، سيؤدي إلى الانتقال من دوامة العنف لانفجار أكبر".
وأكد الخصاونة في تصريح لقناة "العربية" السعودية أن "التهجير بالنسبة للأردن هو إعلان حرب"، منوهاً إلى أن "كل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل باستحقاقات اتفاقية السلام".
وشدد رئيس الوزراء على أن "الجيش الأردني يقوم بعمله الدستوري في حماية الحدود بشكل طبيعي".
وأكد الخصاونة على أن "ما يحدث بغزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين الأجيال"، على حد تعبيره.
وأكد أن "التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية "خط أحمر" وأن تهجير أهالي الضفة سيعتبر إخلالاً بمعاهدة السلام".
ونوه رئيس وزراء الأردن إلى أن جولة اللجنة العربية الإسلامية تهدف لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل.
وأشار إلى أن "لدى الأردن بدائل لاتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل ".