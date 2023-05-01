سوريا توافق على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها

وافقت سوريا على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها.

وجاء ذلك في بيان ختامي صدر، اليوم الإثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية عرب في العاصمة الأردنية عمَّان، أكدوا فيه على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع مصر والأردن والعراق.

وبحث وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سبل إنهاء الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما، مع التأكيد على أولوية الحل السياسي في سوريا.

وأكد بيان عمّان الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا، وكذلك العمل على دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون.

وحث البيان على وقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري والاتفاق على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على إنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وكذلك العمل على توفير الظروف المناسبة في سوريا للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.