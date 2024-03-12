الجيش الإسرائيلي: نحاول التأكد من مقتل القيادي في حماس مروان عيسى
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان مروان عيسى القيادي البارز في حركة حماس الفلسطينية، قد قُتل في غارة جوية على مجمع تحت الأرض في وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري دانيل هاجاري، إن المجمع المستهدف كان يستخدمه، إلى جانب آخرين، مروان عيسى، نائب القائد العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم حماس في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أشعل فتيل حرب غزة، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عيسى قد قُتل.
وأشار هاجاري إلى أنه "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي"، وإن التأكيد أكثر تعقيدا لأن الهدف كان تحت الأرض، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارة على موقع كان يتواجد به مروان عيسى، وسط أنباء عن أن تلك الغارة استهدفت بعدد من القنابل هدفًا في قلب مخيم اللاجئين "النصيرات"، الواقع وسط قطاع غزة، ويعد من أكثر المخيمات اكتظاظًا بالغزِّيين.