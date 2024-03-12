الجيش الإسرائيلي: نحاول التأكد من مقتل القيادي في حماس مروان عيسى

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان مروان عيسى القيادي البارز في حركة حماس الفلسطينية، قد قُتل في غارة جوية على مجمع تحت الأرض في وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري دانيل هاجاري، إن المجمع المستهدف كان يستخدمه، إلى جانب آخرين، مروان عيسى، نائب القائد العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم حماس في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أشعل فتيل حرب غزة، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عيسى قد قُتل.