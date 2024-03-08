إسرائيل تشكك بأهداف "مطاعم الفقراء" الإيرانية في غزة

رصدت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، مقاطع فيديو لما قالت إنها "مطاعم فقراء" إيرانية في قطاع غزة، أظهرت أشخاصًا يوزعون الطعام على السكان المحليين، مشككة بأهداف هذه المطاعم.

القناة زعمت أن الأمر قد يكون مؤشرًا على موطئ قدم لإيران في القطاع، ووصفته كذلك بـ "الخطير"، وحاولت استعراض الموضوع على أنه "يبرهن على زخم محتمل لتسلل عناصر تتبع أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وأوضحت القناة، أن الموظفين الذين يظهرون بينما يوزعون الطعام على الغزِّيين يتبعون الهلال الأحمر الإيراني، وأن الأخير يقف وراء تأسيس مراكز، عُدَّت "مطاعم للفقراء"، في شمال وجنوب قطاع غزة على حدٍّ سواء.

وتابعت أنه "في أعقاب بث مقاطع الفيديو التي تُظهِر نشاطات الهلال الأحمر الإيراني، وظهور العلم الإيراني في الخلفية، أثار الأمر مخاوف تل أبيب بشأن نوايا طهران من وراء هذا الحضور".

وتساءلت "ما إذا كانت المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تباشرها طهران والمقدمة للغزِّيين قد تُعد غطاءً لنشاطات استخبارية تباشرها أجهزة الاستخبارات الإيرانية في القطاع".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "الكثير من الصور ومقاطع الفيديو أظهرت موظفين من الهلال الأحمر الإيراني يوزعون الطعام شمال وجنوب قطاع غزة، واقتبست عن رئيس تلك المنظمة قوله إن عشرات آلاف الأطنان من الطعام والمعدات الطبية وصلت من إيران إلى غزة".