إسرائيل تشكك بأهداف "مطاعم الفقراء" الإيرانية في غزة
رصدت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، مقاطع فيديو لما قالت إنها "مطاعم فقراء" إيرانية في قطاع غزة، أظهرت أشخاصًا يوزعون الطعام على السكان المحليين، مشككة بأهداف هذه المطاعم.
القناة زعمت أن الأمر قد يكون مؤشرًا على موطئ قدم لإيران في القطاع، ووصفته كذلك بـ "الخطير"، وحاولت استعراض الموضوع على أنه "يبرهن على زخم محتمل لتسلل عناصر تتبع أجهزة الاستخبارات الإيرانية".
وأوضحت القناة، أن الموظفين الذين يظهرون بينما يوزعون الطعام على الغزِّيين يتبعون الهلال الأحمر الإيراني، وأن الأخير يقف وراء تأسيس مراكز، عُدَّت "مطاعم للفقراء"، في شمال وجنوب قطاع غزة على حدٍّ سواء.
وتابعت أنه "في أعقاب بث مقاطع الفيديو التي تُظهِر نشاطات الهلال الأحمر الإيراني، وظهور العلم الإيراني في الخلفية، أثار الأمر مخاوف تل أبيب بشأن نوايا طهران من وراء هذا الحضور".
وتساءلت "ما إذا كانت المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تباشرها طهران والمقدمة للغزِّيين قد تُعد غطاءً لنشاطات استخبارية تباشرها أجهزة الاستخبارات الإيرانية في القطاع".
وأشارت القناة العبرية، إلى أن "الكثير من الصور ومقاطع الفيديو أظهرت موظفين من الهلال الأحمر الإيراني يوزعون الطعام شمال وجنوب قطاع غزة، واقتبست عن رئيس تلك المنظمة قوله إن عشرات آلاف الأطنان من الطعام والمعدات الطبية وصلت من إيران إلى غزة".
وكانت قناة "كان 11" قد استضافت في نشرتها المسائية، الخميس، شخصيات عدة من بينها الصحفي المختص بالشؤون العربية روعي كايس، وسلطت الضوء على هذا الملف، وقالت إنه نموذج لمحاولات زيادة النفوذ الإيراني في قطاع غزة.
وذكرت مقدمة النشرة في مستهل الحوار أنه "إلى جوار الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دولة أخرى تحرص على زيادة نفوذها في قطاع غزة، ألا وهي إيران".
ووجهت حديثها للصحفي الذي كان أول من نشر هذا الموضوع عبر موقعها الإلكتروني، وقالت إنه "موضوع يجب أن يثير قلق إسرائيل".
واستهل كايس حديثه بالقول إن الهلال الأحمر الإيراني "يعد على الورق منظمة لأعمال الإغاثة"، إلا أنه زعم أن وجوده في شمال القطاع وكذلك جنوبه، "يحمل زخمًا لإمكانية تسلل عناصر تنتمي لأجهزة الاستخبارات الإيرانية"، ووصف الأمر بأنه "بشرى سيئة لإسرائيل".
وكتب كايس عبر حسابه على منصة (X) أيضًا، أن إيران نجحت في الانضمام إلى ملف المساعدات الإنسانية التي تصل سكان غزة، وأسست في جنوب وشمال القطاع مراكز لتوزيع الطعام على المحتاجين.
وشكك في تصريح رئيس الهلال الأحمر الإيراني بشأن عشرات الآلاف من الأطنان التي دخلت غزة، وقال إن "حجم ما أرسلته إيران غير معروف".