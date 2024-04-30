30 جندياً إسرائيلياً يرفضون الامتثال لتعليمات التحضير لعملية رفح

أفادت مصادر إسرائيلية، بأن نحو 30 جندياً في الجيش الإسرائيلي يرفضون الامتثال للتعليمات الخاصة بالتحضير لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن "قرابة 30 جنديًا من لواء المظليين الاحتياطي الملحق بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمرًا بالاستعداد للعمل في رفح، لكنهم أبلغوا قادتهم أنهم مرهقون ولم يعودوا قادرين على القتال".

وأوضح قادة لواء المظليين أنهم "لن يجبروا ضباط وجنود الاحتياط على المشاركة بالعملية العسكرية برفح، وفي كل الأحوال لن تكون هناك فجوة عملياتية"، وفق القناة.

ولفتت إلى أن هذا "يشير إلى ارتفاع مستوى الاستنزاف في قوة الاحتياط بعد أشهر من القتال في القطاع".

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.5 مليون نازح فيها.