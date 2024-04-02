شاحنة تدهس عشرات التلاميذ أمام مدرسة جنوبي العراق

دهست شاحنة كبيرة في محافظة البصرة جنوبي العراق تلاميذ، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مدرسة ابتدائية.

وأفادت مصادر محلية أن الشاحنة دهست تلاميذ عند خروجهم من مدرسة "زينب" بمنطقة الهارثة قرب سيطرة القادسي، في حادث مروع.

وكشفت وزارة الصحة العراقية عن وقوع 6 وفيات و10 إصابات بحادثة الدهس، مشيرة إلى أنها حصيلة "غير نهائية".

واستنفرت وزارة الصحة كافة إمكانياتها لإسعاف المصابين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري "شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس مما أدى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة" في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.

ولفت إلى أنه وفق "الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".