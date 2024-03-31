"حماس": لا قرار بعد لإرسال وفد إلى مفاوضات الهدنة

أكد مسؤول في حماس، الأحد، أن الحركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت سترسل وفدا إلى مفاوضات جديدة في الدوحة أو القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب مع إسرائيل في غزة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: "لا يوجد أي توجه ولا قرار في حماس حتى الآن لإرسال وفد من الحركة لجولة مفاوضات جديدة في القاهرة أو الدوحة"، بحسب "فرانس برس".

وأشار إلى أن "مواقف متباعدة" تحول دون إحراز "اختراق" في المفاوضات من أجل هدنة.

وكان مصدر أمني مصري قال، السبت، إن المحادثات ستستأنف في القاهرة الأحد، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.