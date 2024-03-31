"حماس": لا قرار بعد لإرسال وفد إلى مفاوضات الهدنة
أكد مسؤول في حماس، الأحد، أن الحركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت سترسل وفدا إلى مفاوضات جديدة في الدوحة أو القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب مع إسرائيل في غزة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: "لا يوجد أي توجه ولا قرار في حماس حتى الآن لإرسال وفد من الحركة لجولة مفاوضات جديدة في القاهرة أو الدوحة"، بحسب "فرانس برس".
وأشار إلى أن "مواقف متباعدة" تحول دون إحراز "اختراق" في المفاوضات من أجل هدنة.
وكان مصدر أمني مصري قال، السبت، إن المحادثات ستستأنف في القاهرة الأحد، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.
وتكثّف إسرائيل وحماس المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر؛ بغية تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية لمدة ستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة من أصل 130 ما زالت الحركة الفلسطينية تحتجزهم في غزة.
وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين، مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.
واندلعت الحرب بعد أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي واجتاحوا بلدات في جنوب إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واختطاف 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بحرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.