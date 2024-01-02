حمدوك يقود مباحثات قوى سودانية مع حميدتي لوقف الحرب

عقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، يوم الاثنين، اجتماعا مع قائد قوات "الدعم السريع"، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحثت فيه سبل وقف الحرب الدائرة بالسودان.

وقالت رشا عوض عضوة وفد التنسيقية، في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، إن "اللقاء ناقش ثلاث قضايا رئيسية متمثلة في فتح المسارات الإنسانية، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت على المدنيين، ووقف العدائيات".

وأضافت أن "الاجتماعات ستتواصل مع وفد قوات الدعم السريع، لأجل للوصول إلى إتفاق وإعلان مبادئ، سيعلن عنه في مؤتمر صحفي مشترك".

وأكدت أن "القوى المدنية ستعقد اجتماعات مماثلة مع قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، حال رده على خطاب مرسل إليه من القوى المدنية بخصوص اللقاء".

يأتي هذا اللقاء بعد استجابة قائد قوات "الدعم السريع" لدعوة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، لعقد لقاء عاجل يبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، قد أرسل الاسبوعين الماضيين، رسالتين خطيتين لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" حميدتي، طلب فيهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور بشأن السبل الكفيلة بوقف الحرب، وفق ما ذكر على حسابه في "فيسبوك".

وبينما رحب حميدتي، الثلاثاء الماضي، بمبادرة حمدوك لوقف الحرب، لم يرد البرهان بعد على رسالة حمدوك.

ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها التاسع وسط توسع قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على ولايات السودان، فيما برزت دعوات من قوات الجيش للمدنيين بحمل السلاح، ما يهدد بدخول البلاد في حرب أهلية.